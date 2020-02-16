Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома Валлопс в Виргинии с кораблем Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию запуска, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты был дан в 15.21 и проходит в штатном режиме. Корабль на орбиту выводит ракета-носитель Antares. Она и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman. Ранее старт грузового корабля дважды откладывался по техническим и погодным условиям.

Корабль доставит на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.

В числе прочего экипаж МКС получит свежие овощи и фрукты, в первый раз на станцию доставят твердый сыр - чеддер и испанский манчего.

Среди оборудования, которое должно было отправиться к МКС, был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования. Ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.