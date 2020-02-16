У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Серам у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение зафиксировано в 23.00 субботы по времени UTC. Эпицентр располагался в 272 километрах к югу от города Соронг в провинции Западное Папуа. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.