У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Серам у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение зафиксировано в 23.00 субботы по времени UTC. Эпицентр располагался в 272 километрах к югу от города Соронг в провинции Западное Папуа. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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