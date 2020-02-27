На австралийском пляже нашли странное существо

Австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт, об этом сообщает издание Unilad, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это –"убийца собак".

Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.

Морские зайцы, как и осьминоги, используют в защитных целях чернила, которые содержат токсины и считаются ядовитыми для собак.

Ранее стало известно, что ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа.

В социальных сетях разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые комментаторы настаивали, что речь идет о кита или касатке, другие предположили, что это останки акулы-лисицы.