ООН просит страны, посылающие миротворцев, отложить ротацию сил

ООН просит девять государств, которые направляют своих военнослужащих в миротворческие силы организации, отложить на три месяца ротацию сотрудников из-за коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил глава отдела коммуникаций Департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.

По его словам, Департамент операций по поддержанию мира и Департамент оперативной поддержки пересматривают ротацию войск и полицейских, особенно в странах, наиболее пострадавших от COVID-19. "Некоторым странам направили просьбу отложить ротацию на три месяца. Мы продолжим анализ по мере развития ситуации", - сказал Бернбэк.

"С 6 марта корректируются планы следующих стран, направляющих миротворцев и полицию: Камбоджа, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Непал, Южная Корея и Таиланд", - пояснил он.