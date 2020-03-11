Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4125 новых случаев заражения коронавирусом, 203 инфицированных скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924 в Китае.

Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3140, из них 17 за последние сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.