СБ ООН ограничит число участников заседаний из-за коронавируса

Совет Безопасности ООН из-за распространения коронавируса будет проводить заседания с меньшим составом участников от каждой делегации, но пока число заседаний останется прежним.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в среду журналистам постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, который является председателем Совбеза в марте.

Только в этом месяце в СБ ООН запланировано еще более десятка встреч. Обычно от каждой из 15 стран - членов Совбеза в заседаниях принимают участие около пяти дипломатов.

"Мы разослали рабочую записку, в которой главным образом содержится разъяснение необходимости сокращения числа участников встреч, а также изменения формата встреч", - сказал Чжан Цзюнь. "На данный момент все запланированные встречи остаются, мы можем снизить число участников от каждой делегации, можем перенести те закрытые встречи, которые обычно проходят в небольшой комнате консультаций, в более просторный зал Совета Безопасности", - пояснил дипломат.

"Мы не должны паниковать, но должны принять все меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этом здании", - заключил Чжан Цзюнь.