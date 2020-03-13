Биржи стран G20 потеряли за неделю от 7% до 29%

Биржи стран G20 потеряли за прошедшую неделю в среднем 19% на падении нефти и объявлении коронавируса пандемией, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наиболее устойчив оказался Китай, постепенно оправляющийся от коронавируса. Один из основных китайских индексов Shanghai Composite потерял с прошлой пятницы 7,1% и находится у отметки 2826 пунктов (против 3042 в пятницу, 6 марта).

Экономист из США Джесси Коломбо заявил, что мир стоит на пороге мощного финансового кризиса. Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в интервью радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Саудовский индекс Tadawul потерял 9,2%, опустившись с 7004 до 6357 пунктов.

Мексиканская биржа снизилась на 13,5% (индекс BMV с 42347 до 36637), южноафриканская на 14,9% (FTSE/JSE All Share с 52067 до 44303), индонезийская на 15,8% (IDX с 5520 до 4647), турецкая на 16,1% (BIST 100 с 111654 до 93639).

Южнокорейский индекс KOSPI опустился за неделю на 16,8% (с 2036 до 1693).

Американский S&P 500 просел за неделю на 17,5% (с 3008 до 2471), японский Nikkei 225 на 17,8% (с 20633 до 16962).

Австралийская биржа с прошлой пятницы потеряла 18,6% (S&P/ASX 200 с 6245 до 5081), индийская 19,1% (Nifty 50 с 11259 до 9108), аргентинская 21,0% (Merval с 35888 до 28352).

Европейские биржи - среди наиболее пострадавших. Британский FTSE 100 потерял 20,9% (с 6613 до 5234), немецкий DAX 22,0% (с 11748 до 9161), французский CAC 40 23,4% (с 5276 до 4044).

Канадский индекс S&P/TSX упал за неделю на 24,0% (с 16469 до 12515).

Российская биржа на третьем месте среди наиболее потерявших среди стран G20, ее долларовый индекс РТС упал за неделю 25,5% (с 1296 до 966). Бразильский индекс Bovespa сдал с пятницы 28,6% (с 101637 до 72583).

Больше всех пострадала Италия, ее индекс FTSE MIB провалился почти на треть - на 29,2% (с 21108 до 14949).