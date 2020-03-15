Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек

Власти Индии эвакуировали 452 человека из Ирана и Италии из-за вспышки коронавируса, сообщили в МИД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как написал глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар в Twitter, "234 индийца, остававшиеся в Иране, прибыли в Индию, включая 131 студента и 103 паломников". Он поблагодарил посольство Индии в Иране и власти страны за помощь в эвакуации.

В свою очередь государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран рассказал в Twitter об эвакуации 218 индийцев из Италии, включая 211 студентов из Милана, они уже приземлились в Дели.

"Все будут помещены на карантин на 14 дней. Правительство Индии стремится протянуть руку помощи индийцам, попавшим в беду, где бы они ни находились", - написал он.

Согласно последним данным правительства Индии, в стране отмечено 84 случая заражения коронавирусом, 10 человек выздоровели и выписаны из госпиталей. Накануне министерство внутренних дел Индии распорядилось считать пандемию COVID-19 бедствием, чтобы иметь возможность помогать в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия.

Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT в пунктах отправления.