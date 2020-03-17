Число заболевших коронавирусом в Турции достигло 47

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная инфекция выявлена еще у 29 человек в Турции, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 47.

Об этом, как передает во вторник Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, Турция делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса.

Отметим, что в Турции отменены коллективные молитвы в мечетях из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие симптомов этого заболевания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu