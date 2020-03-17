Apple закрывает все магазины в США из-за коронавируса

Компания Apple во вторник объявила о временном закрытии всех своих розничных магазинов на территории США из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего, по данным агентства Bloomberg, на территории США находятся примерно 270 магазинов компании.

Ранее глава Apple Тим Кук объявил о закрытии на две недели зарубежных магазинов, находящихся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.