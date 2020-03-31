Анкара и Багдад обсудили борьбу с пандемией коронавируса

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом ситуацию в регионе, в том числе шаги по противодействию пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19), пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Как сообщили в МИД Ирака, наряду с актуальными вопросами международной и региональной повестки дня, стороны обменялись мнениями по вопросу солидарности и стратегической координации политики двух стран.

Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также коснулись мер, принятых в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

Аль-Хаким подчеркнул важность сотрудничества и координации по общим вопросам между Багдадом и Анкарой, говорится в сообщении.