Анкара и Багдад обсудили борьбу с пандемией коронавируса
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом ситуацию в регионе, в том числе шаги по противодействию пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19), пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
Как сообщили в МИД Ирака, наряду с актуальными вопросами международной и региональной повестки дня, стороны обменялись мнениями по вопросу солидарности и стратегической координации политики двух стран.
Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также коснулись мер, принятых в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
Аль-Хаким подчеркнул важность сотрудничества и координации по общим вопросам между Багдадом и Анкарой, говорится в сообщении.
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