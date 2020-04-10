Астрономы впервые измерили скорость ветра на темнейших звездах Вселенной

Ученые впервые измерили скорость ветра в атмосфере коричневых карликов, самых небольших и темных звезд Вселенной, используя набор наземных и орбитальных телескопов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) со ссылкой на статью в журнале Science, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили, что атмосфера этих "неудавшихся" звезд вращается быстрее, чем их поверхность - средняя скорость ветров в ней составляет примерно 2,3 тысячи километров в час. Это вполне укладывается в предсказания теорий", - заявила Кейтлин Аллерс, астроном из университета Бакнелла в Льюисбурге (США), чьи слова передает NRAO.

Все звезды Вселенной возникают внутри плотных сгустков из газа и пыли, постепенно сжимающихся из-за наличия небольших неоднородностей внутри них. Впоследствии температуры и давление внутри них становятся столь высокими, что в центре подобных протозвезд начинают происходить термоядерные реакции.

Этот процесс, как показывают расчеты астрофизиков, запускается только внутри достаточно крупных объектов, чье ядро примерно в 73 раза тяжелее Юпитера. Если протозвезда не достигает такой массы, то она превращается в коричневый карлик. Так астрономы называют "несостоявшиеся" звезды, слабо светящиеся в инфракрасном диапазоне и постепенно гаснущие по мере охлаждения их недр.

Первые коричневые карлики были открыты относительно недавно, в 1995 году. За последние годы ученые открыли ряд необычных черт у подобных светил, в том числе наличие погоды на них, металлические "облака", которые заставляют многих астрономов считать, что коричневые карлики на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Аллерс и ее коллеги открыли еще одну подобную черту, размывающую границу между небольшими коричневыми карликами и крупными газовыми гигантами, наблюдая за одним из самых близких объектов такого рода, звездой 2MASS J1047+2124. Она расположена в созвездии Льва, на расстоянии в 35 световых лет от Земли.

Анализируя снимки с орбитального телескопа "Спитцер" и наземной радиообсерватории VLA, астрономы попытались вычислить скорость движения ветра в атмосфере, опираясь на простую закономерность, открытую ими при наблюдениях за Юпитером.

Как недавно выяснили авторы статьи, скорость движения ветров в его атмосфере можно вычислить по тому, насколько сильно различается скорость вращения Юпитера, вычисленная по снимкам, полученным в инфракрасном и радиоволновом диапазонах. Первый тип волн порождает атмосфера планеты, а второй - ее магнитное поле, генерируемое глубинными слоями недр.

В случае с Юпитером эти замеры показали, что ветер в его атмосфере движется значительно быстрее, чем вращается сама планета, достигая скорости в 370 километров в час. Наблюдения за 2MASS J1047+2124 показали, что нечто похожее есть и на коричневых карликах, где этот эффект оказался выражен еще сильнее, чем на газовых гигантах, как это и предсказывается компьютерными моделями "неудавшихся" звезд.

Подобным же образом, как предполагают ученые, можно измерять скорость движения ветров на крупных экзопланетах, распложенных у далеких звезд. Это поможет понять, как устроены их атмосферы и как различные процессы внутри них влияют на температуру воздуха на таких планетах, а также на другие их свойства.