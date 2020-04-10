Генсек ООН призвал Совет Безопасности к солидарности перед лицом пандемии

Совет Безопасности ООН должен проявить единство перед угрозой пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на закрытом видеозаседании Совета Безопасности всемирной организации. Текст его выступления распространен пресс-службой ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вовлеченность в ситуацию Совета Безопасности принципиально важна для того, чтобы сгладить негативное воздействие пандемии [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 на мир и безопасность", - сказал он.

"В это непростое время многое будет значить единство Совета", - предупредил генсек. - Чтобы пересилить пандемию, мы должны работать сообща, продемонстрировать большую солидарность".

Также Гутерриш предупредил Совет о бедственном финансовом положении ООН в связи с необходимостью выделения дополнительных средств для помощи наиболее уязвимым странам. "Нам нужно иметь определенные ресурсы [для сдерживания заболевания]. ООН находится в рискованном финансовом положении, денег на данный момент хватит для финансирования миротворческих операций только до конца июня", - сообщил он.