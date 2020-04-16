Бельгия призвала безоговорочно поддерживать ВОЗ после отказа США финансировать организацию

Бельгия будет полностью поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и призывает остальные страны "безоговорочно поддерживать" ее после отказа США финансировать эту международную организацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду совместном заявлении вице-премьера Бельгии Александра Де Кро и министра иностранных дел Бельгии Филиппа Гоффена. В нем подчеркивается, что ВОЗ "играет ключевую роль в мировых усилиях в борьбе с пандемией коронавируса".

"Перед лицом этой беспрецедентной пандемии наша страна призывает всех безоговорочно поддерживать ВОЗ. Она играет ключевую роль в координации международного ответа на пандемию. Организация работает над предотвращением распространения вируса, распределяя медицинские ресурсы, направляя группы быстрого реагирования и предоставляя рекомендации широкой общественности. Помимо этого, ВОЗ способствует усилиям по созданию вакцины", - говорится в заявлении.

Власти Бельгии подчеркнули, что ВОЗ работает в первую очередь "над оказанием помощи странам, которые наиболее уязвимы перед лицом пандемии". "Наша страна продолжит твердо поддерживать эту организацию и совместно с ней будет работать над преодолением этого трудного периода", - отмечается в документе.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.