Генсек ООН призвал признать вакцину от коронавируса всемирным общественным достоянием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к тому, чтобы вакцина от коронавируса после своей разработки воспринималась как всемирное общественное достояние, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание), которая должна стать доступной повсюду и для всех", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.
"Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние", - подчеркнул Гутерриш.
С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. умерли.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству
Президент Ильхам Алиев: В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией
Вугар Байрамов: Подготовленный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан
Муса Гулиев: Работа, проделанная в период особого режима карантина, направлена на защиту занятости населения
Эльшад Мамедов: Антикризисная программа Азербайджана нацелена на минимизацию внешних рисков и обеспечение социального благосостояния граждан
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 68 человек – Оперативный штаб
Гражданину не требуется личный номер телефона для регистрации в качестве безработного - минтруда Азербайджана
Утверждено приложение к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Сербии
Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства
Если у нас ситуация лучше – это вовсе не означает, что можем расслабиться – народный артист Самир Джафаров
Расширено число случаев предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Азербайджаном и Россией
Президент Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министров труда и социальной защиты населения и экономики (ФОТО/ВИДЕО)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере статистики между Азербайджаном и Нидерландами - Указ
Тамам Джафарова: Азербайджанское государство принимает комплексные меры социальной защиты населения в период пандемии
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Азербайджаном и Кыргызстаном
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве в сфере культуры
Рамиль Гусейн: Акцент на развитие аграрного сектора в Азербайджане послужит повышению продовольственной безопасности