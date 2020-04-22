ЦБ Турции снизил процентные ставки

Центробанк Турции снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО на 100 базисных пунктов - с 9,75 до 8,75 процентов, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

В Комитете по денежно-кредитной политике ЦБ Турции сообщили, что с середины марта 2020 года экономическая активность в стране начала снижаться вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на внешнюю торговлю, туризм и внутренний спрос.

«Кризис в глобальной экономике усугубляется на фоне пандемии коронавируса. Параллельно с кризисом в глобальной экономике снижается курс турецкой лиры. Однако падение цены на нефть и металлы на мировом рынке окажет позитивное воздействие на показатели инфляции»,- говорится в сообщении финансового регулятора.

В регуляторе выразили уверенность в том, что меры турецкого правительства по поддержке промышленного производства внесут вклад в обеспечение финансовой стабильность и восстановление экономики в период после пандемии.