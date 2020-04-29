Ученые обнаружили общие черты смертельно опасных вирусов

Одиннадцать общих геномных последовательностей, отвечающих за их высокую патогенность, обнаружили ученые у летальных коронавирусов SARS, MERS и SARS-CoV-2. Этим они отличаются от ОРВИ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, рассказывают "Известия".

Именно благодаря этим генным особенностям смертельные штаммы активнее проникают в ядра зараженных клеток. Также возбудители инфекции имеют специфические особенности в белке "шипа", что позволяет им подстраиваться под очередного хозяина.

Биоинформатический анализ геномов коронавирусов провела группа исследователей из Национального центра биотехнологической информации США. В эту группу вошел и россиянин Евгений Кунин.

Серьезную опасность представляют три патогена из семи изученных: ARS (вирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002 году), MERS (вирус, спровоцировавший ближневосточный респираторный синдром в 2013 году) и SARS-CoV-2 (с него началась пандемия COVID-19).

Те мутации вирусных белков, которые позволяют сильнее нарушить нормальную работу механизмов защиты от чужеродных молекул, будут способствовать более быстрому распространению вируса.

По мнению российских ученых, результаты данного исследования имеют большое значение и смогут помочь предотвратить новые эпидемии, помогут создать новые лекарства.