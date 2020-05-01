Университет: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Число людей, инфицированных новым коронавирусом, в мире превысило планку в 3,3 миллиона человек, свидетельствуют расчеты специальной исследовательской группы американского университета Джона Хопкинса, передает Trend.

Согласно статистическим данным исследовательской группы на 22:00 1-го мая выявленное количество случаев инфицирования составило 3 303 296 человек; умерло от COVID-19 235 290 человек; справилось с болезнью 1 039 588 человек.

Свои данные группа исследователей получает путем обобщения информации, получаемой из разнообразных источников, в основном, из официальных отчетов правительств и материалов СМИ.