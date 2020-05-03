Ученые назвали условие появления внеземных цивилизаций

Ученые установили, что гигантские эллиптические галактики менее подходят для появления развитых технологических цивилизаций, чем спиральные галактики, подобные Млечному Пути. Результаты научной работы опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что выводы исследователей противоречат статье 2015 года, в которой специалисты считают вероятность возникновения технологически развитых цивилизаций в крупных эллиптических галактиках в 10 тысяч раз выше, чем в аналогах Млечного Пути. Это было связано с большим количеством звезд и редкостью смертоносных катастрофических событий, как сверхновые.

Авторы нового исследования полагают, что в эллиптических галактиках не могут быть подходящие условия для развития жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали, когда были квазарами.

Излучение было таким сильным, что оно смогло "стерилизовать" любые потенциально обитаемые планеты в галактике и повлиять на скорость звездообразования. В результате формирование новых звезд и планет почти полностью прекратилось.

Ранее сообщили о том, что астрономы нашли планету размером с три Юпитера.