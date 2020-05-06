Facebook назвала неполный состав нового совета по вопросам регулирования контента

Американская компания Facebook, владеющая одноименно социальной сетью, отобрала 20 человек в состав нового совета, который призван играть определяющую роль в вопросах безопасности, свободы слова и регулирования контента. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Члены данного совета, о формировании которого объявлял глава Facebook Марк Цукерберг, "жили в более 27 странах и владеют 29 языками", придерживаясь взглядов, которые "необязательно совпадают" с мнением руководства соцсети. Полный состав данного органа будет достигать 40 человек. Сейчас в него входят четыре сопредседателя, которые во взаимодействии с компанией отобрали еще 16 человек.

Среди них - бывшая премьер-министр Дании (2011-2015) Хелле Торнинг-Шмитт, бывший вице-председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Андраш Шайо, представители международной организации "Репортеры без границ", правозащитники, журналисты и юристы. Помимо США, они представляют Австралию, Венгрию, Бразилию, Великобританию, Данию, Израиль, Индию, Индонезию, Йемен, Камерун, Кению, Колумбию, Пакистан, Сенегал, Тайвань и Францию.

"Мы знаем, что совет будет играть все более и более важную роль в закладывании прецедентов и определении направлений политики в области контента в Facebook. Мы надеемся на то, что в долгосрочной перспективе его влияние распространится далеко за пределы Facebook и послужит отправной точкой для схожих подходов к управлению контентом в режиме онлайн", - уточнила компания, говоря о полномочиях новой структуры.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. Как ранее заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.