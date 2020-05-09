Портал: Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19
Число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом в субботу превысило 4 млн, сообщает портал Worldometers, отслеживающий такую статистику, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По его данным, на планете зафиксировано уже 4 041 789 случаев. Почти 277 тыс. пациентов скончались от последствий заражения. Более 1,4 млн уже полностью поправились.
Первое место по числу заразившихся остается за США (1,3 млн человек). Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.
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