Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард заявил, что образцы земных пород с Марса могут принести на Землю новые вирусы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Daily Mail.

По словам ученого, что при приеме образцов с планеты должны использоваться определенные протоколы, которые бы не дали возможности вирусам с другой планеты попасть на Землю с космических кораблей, а также от астронавтов.

Системы должны будут подвергаться ряду химических очисток, а также тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, "как если бы они были с вирусом Эбола". При этом Хаббард отметил, что вероятность занесения вирусов с камнями — "крайне мала".

Ученый предположил, что астронавтам предстоит пройти карантин после возвращения с Марса, подобно тому, как это делали астронавты, впервые ступившие на Луну.

Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить людей на Марс примерно в 2035 году.