Twitter начнет борьбу с фейками про COVID-19

Сеть микроблогов Twitter будет помечать вредоносную, а также не соответствующую действительности информацию о коронавирусе. В случае публикации фейков на экране вместо твита будет появляться предупреждение о том, что контент противоречит рекомендациям экспертов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщил блог компании.

Так, если в твите содержится информация о заболевании, которая может ввести человека в заблуждение, социальная сеть предупредит пользователя об этом (такие посты будут отмечены специальным ярлыком) и предложит ему перейти к другим постам с достоверными данными о COVID-19.

Если в посте содержится фейк, его содержание будет скрыто и пользователю будет необходимо дополнительно одтвердить желание увидеть представленную в посте информацию.

Уточняется, что подобным образом Twitter пометит не только новые посты, но и те, что ыли опубликованы ранее и содержат недостоверную информацию.

Как заметили представители компании, такая система борьбы с дезинформацией будет в дальнейшем применяться и в других областях.

Напомним, что ранее соцсеть Twitter удалила фейки о том, что в столице из-за коронавируса якобы был введен комендантский час.