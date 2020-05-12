Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

Ученые Юго-западного исследовательского института США опубликовали новое исследование, которое ставит под сомнение надежды "покорителей космоса" встретить жизнь на Марсе, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает "Ридус" со ссылкой на издание Nature Astronomy, исследователи смоделировали условия Красной планеты и определили, что ее водоемы, скорее всего, непригодны даже для самых неприхотливых организмов, которые встречаются на нашей планете.

Как сообщается, причиной всего являются предельно низкие температуры, которые встречаются на Красной планете.

"Даже экстремальная жизнь на Земле имеет свои пределы. Мы обнаружили, что образование рассола из некоторых солей может привести к появлению жидкой воды на 40% поверхности Марса, но только сезонно, в течение 2% марсианского года. Это исключает жизнь, какой мы ее знаем", - отметили американские исследователи.

Чистая жидкая вода нестабильна на поверхности Марса. Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохранять от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе.