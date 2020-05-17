Конкурс "Евровидение - 2021" состоится в Роттердаме

Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом объявлено в ходе специального шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light) в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру", - показали вещатели ролик с логотипом "Песенный конкурс Евровидение. Роттердам - 2021".