ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире выросло более чем на 100 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., превысив 4,5 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, выросло более чем на 5 тыс. и превысило 307 тыс., сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 17 мая в мире были зарегистрировано 4 525 497 инфицированных и 307 395 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 100 012, а умерших - на 5 336. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 966 932. За сутки оно возросло на 57 449. Число умерших увеличилось на 3 742 и достигло 118 799. В Европе насчитывается 1 870 545 заразившихся и 165 951 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 100, а умерших - на 1 228.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 17 мая там выявлено 326 568 инфицированных, зафиксирован 9 841 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 900, умерли 140 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 409 452 человека. Далее следуют Россия (281 752), Великобритания (240 165), Испания (230 698), Италия (224 760), Бразилия (218 223), Германия (174 355), Турция (148 067), Франция (140 008) и Иран (118 392).