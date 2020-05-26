Джоан Роулинг опубликует в интернете повесть, написанную больше 10 лет назад

Британская писательница Джоан Роулинг по частям опубликует в интернете сказочную повесть под названием "Икабог" (The Ickabog), рукопись которой много лет находилась у нее на чердаке. Об этом сама Роулинг сообщила во вторник на своей странице в Twitter, подчеркнув, что это произведение не имеет отношения ко вселенной, в которой разворачивается действие цикла романов о Гарри Поттере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog, - сообщила Роулиг своим поклонникам. - Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей".

На сайте theickabog.com во вторник появились первые две главы сказки "о правде и злоупотреблении властью", а новые будут публиковаться каждую неделю. Во вступительной части произведения автор знакомит читателей с не знающим ни в чем нужды королевством Корнукопией (от латинского - рог изобилия), его незадачливым правителем по имени Фред, пятилетним мальчиком Берти Бимишем и легендой об Икабоге. Словом "Икабог", ассоциирующимся у носителей английского языка с чем-то противным и имеющим отношение к болотам, жители сказочной страны называют чудище, якобы живущее где-то в северных трясинах. Как предупреждает рассказчик, миф о страшилище, которым пугают непослушных детей, вскоре принесет жителям счастливого королевства много бед.

По словам писательницы, она решила поместить сказку в открытый доступ, сделав подарок детям и подросткам, которые вынуждены проводить время взаперти во время карантина. На сайте theickabog.com в конечном итоге станет доступен полный текст произведения, но в ноябре 2020 года повесть будет издана в бумажной, электронной и аудиоверсиях. Публикация переводов с английского на другие языки ожидается вскоре после этого.

В качестве иллюстраций к печатной версии книги будут использованы работы читателей в возрасте от 7 до 12 лет, которым Роулинг предложила нарисовать героев произведения и описываемые в нем предметы и события. Первые рисунки Роулинг уже получила и поделилась ими в Twitter. Писательница также пообещала, что авторские отчисления от продажи книги она пожертвует благотворительным организациям, которые оказывают помощь тем категориям населения, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии.

В отдельном сообщении Роулинг попросила своих поклонников не проводить параллелей между сюжетом сказки и современной британской политикой.