Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн
БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом нового типа, зафиксированных во всем мире, превысило 6 млн, сообщает Trend со ссылкой на сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.
Согласно информации на 22:40 (GMT+4) в мире коронавирусом заразились 6 096 799 человек. От связанных с COVID-19 заболеваний скончался 368 871 человек, излечились 2 702 383.
США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 1 806 520 заразившихся и 105 063 скончавшихся.
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