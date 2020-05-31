Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (18:16 GMT+4). В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04:45 по времени Восточного побережья США (12:45 GMT+4) Центр управления полетом разбудил их, и в 08:27 (16:27 GMT+4) начался процесс сближения со станцией.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Изначально запуск пилотируемого корабля был намечен на минувшую среду, однако был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.