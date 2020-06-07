Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс.

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 400 013. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тыс.), Великобританию (почти 40,6 тыс.) и Бразилию (более 35,9 тыс.). К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 6,9 млн человек.