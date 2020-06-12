Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Калифорнийские ученые пришли к выводу, что менее всего подвержены заражению коронавирусом люди с первой группой крови. Отчет исследования опубликован на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 750 тыс. человек, 10 тыс. пациентов из которых были заражены коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст они установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевали инфекцией. Притом ученые развенчали миф, что наименее подвержены люди первой группы крови с положительным резус-фактором. По их данным, отрицательный резус-фактор имеет такие же преимущества.

Чаще всего инфекцию фиксировали у обладателей третьей и четвертой групп крови.