В КНР заявили, что пандемия негативно отразилась на 60% проектов инициативы "Пояс и путь"

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на реализации примерно 60% проектов китайской инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Об этом заявил в пятницу глава департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия серьезно повлияла на 20% проектов, еще 40% были затронуты в той или иной мере. Остальные 40% осуществляются в обычном режиме и практически не пострадали", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам дипломата, Пекин предпринимает активные усилия для сохранения международных поставок и поддерживает тесные контакты со всеми экономическими партнерами. "Надеемся, что обстановка вскоре нормализуется и эпидемиологическую ситуацию [в мире] удастся взять под контроль", - добавил он.

Как подчеркнул Ван Сяолун, китайское правительство заинтересовано в долгосрочных трансграничных проектах и будет прилагать активные усилия для их продвижения. "Некоторые проекты замедлились, однако ни один из них не был прекращен", - подытожил он.

Согласно официальной статистике, прямые инвестиции КНР за рубежом с января по май составили 296,2 млрд юаней ($42,2 млрд), сократившись в годовом исчислении на 1,6%. В то же время китайские капиталовложения в экономику стран - участниц "Пояса и пути" продолжили демонстрировать рост, увеличившись за пять месяцев на 16% в годовом исчислении, до $6,53 млрд.