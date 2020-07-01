Facebook удалила сотни аккаунтов, связанных с американскими экстремистами

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, удалила более 300 аккаунтов, связанных с американским экстремистским движением. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, санкциям подверглись более 300 аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, а также более 100 групп и сообществ, напрямую связанных с экстремистским движением, известным под названием Boogaloo (сленговое обозначение гражданской войны). Вместе с ними удалены еще около 500 групп и сообществ, в которых размещались схожие по содержанию публикации.

Как уточняет телекомпания CNN, участники данного экстремистского движения ставят своей целью начать вторую гражданскую войну в США и выступают против федерального правительства. По сведениям телекомпании, участники движения несколько раз были замечены на протестах, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. В течение нескольких недель ряд международных корпораций заявили о приостановке сотрудничества по вопросам рекламы с Facebook и другими популярными соцсетями, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.