ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на пациентах с COVID-19

В мире 4 июля 2020 23:34 (UTC+04:00)
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

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