Найдены новые лекарства против коронавируса

Ученые Университета Южной Флориды и их коллеги из Аризонского университета нашли несколько потенциальных препаратов против SARS-CoV-2. Выявленные соединения способны подавить репликацию коронавируса в клетках человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Research, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что боцепревир, одобренный FDA и применяемый против гепатита С, и антивирусный препарат GC-376, нацелены на вирусную протеазу Mpro, которая играет ключевую роль в размножении вируса и заражении новых клеток. Специалисты уже давно рассматривают Mpro как мишень для лекарств, направленных против генетически сходных с SARS-CoV-2 вирусов, вызывающих SARS и MERS. GC-376 является потенциальным препаратом для лечения кошек, зараженных смертельным коронавирусов, который вызывает инфекционный перитонит.

Еще одними кандидатами в препараты против коронавируса являются ингибиторы кальпаина II и XII, которые также обладают противоопухолевой активностью, помогают против нейродегенеративных заболеваний и обладают противовирусным действием.