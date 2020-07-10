Макрон выступил за реконструкцию Нотр-Дама в изначальном виде

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что шпиль собора Парижской Богоматери, сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, и другие пострадавшие части собора следует восстановить в соответствии с его прежним обликом. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель подчеркнул, что французский лидер "совершенно убежден" в этом. "Президент доверяет мнению экспертов и одобряет в целом проект восстановления, представленный главным архитектором Филиппом Вильнёвом, предусматривающий восстановление в идентичном виде", - сообщил он.

Первоначально, в первые недели после пожара, Макрон высказал иное мнение, не исключив возможности придать шпилю вид "в духе современной архитектуры". Это вызвало бурные споры не только среди архитекторов, но и в целом в гражданском обществе Франции.

Елисейский дворец пояснил в четверг, что в своей позиции Макрон исходит из стремления "не замедлять темпы реставрации и не усложнять эту программу". "В том случае, если бы было решено придать шпилю вид в духе современной архитектуры, то пришлось бы проводить специальный архитектурный конкурс, что могло бы замедлить сроки стройки. Проведенные консультации с ведущими архитекторами показали, что создание современного шпиля - очень сложное дело и что современного облика можно добиваться иным путем", - заявил представитель Елисейского дворца.

Речь идет прежде всего о том, чтобы переоборудовать в новом стиле территорию вокруг собора. Это может быть сделано в сотрудничестве с парижской мэрией. Елисейский дворец также не исключает создания музея, посвященного реставрации Нотр-Дам-де-Пари. Он разместится рядом с храмом - в здании клиники Отель-Дьё, построенном на месте средневековой больницы.