ВОЗ благодарна Турции за солидарность в борьбе с пандемией

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил благодарность народу и властям Турции за солидарность, проявленную в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой минздрава Турции Фахреттином Коджа, организованной в Анкаре по случаю открытия офиса ВОЗ в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам Клюге, в настоящее время Турция преодолевает очень важный этап в борьбе с распространением COVID-19. Он отметил, что количество заражений и смертность от опасного заболевания в стране сократились на 75%.

Представитель ВОЗ объяснил успех Турции в борьбе с COVID-19 такими факторами, как «мудрое политическое лидерство, эффективная реализация принятых мер и оперативность». Он отметил, что по перечисленным параметрам Турция значительно превосходит страны ЕС.

Клюге добавил, что благодаря мерам по защите пожилого населения, Турция добилась крайне важного прогресса в борьбе с COVID-19.

Клюге также сообщил, что уведомил власти Германии, что текущие условия в Турции позволяют вновь открыть границы со страной.

Фахреттин Коджа, в свою очередь, выразил надежду, что «ВОЗ станет более активной структурой в новую эпоху, особенно в чрезвычайных ситуациях».

Он призвал к проведению «глобальных консультаций, в которых ВОЗ сможет дать оценку своим успехам и неудачам».