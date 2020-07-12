СБ ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом заявил в субботу постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председательствующий в совете в июле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двенадцать голосов "за", три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов", - сказал он.

Состоявшееся в субботу голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Итоговая резолюция вышла крайне краткой и постановляет "продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты "Баб-эс-Салям", (Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией)". Таким образом поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией - "Баб-эль-Хава".