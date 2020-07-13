Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук Элвиса Пресли (1935-1977) Бенджамин Кио в воскресенье был найден мертвым в собственной квартире в городе Калабасас (штат Калифорния). Об этом порталу TMZ сообщил менеджер его матери Лизы Мари Пресли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников издания в правоохранительных органах, внук певца покончил с собой на 28-м году жизни. Причины выясняются. TMZ подчеркивает, что Кио старался скрывать от общественности детали своей личной жизни. Известно лишь, что он тоже был музыкантом.

Менеджер Лизы Мари Пресли - единственного ребенка Элвиса Пресли - указал, что "ее сердце разбито, она безутешна и опустошена".

"Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - подчеркнул менеджер. У Лизы Мари Пресли есть еще трое детей - 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние девочки-близняшки.