В Чехии 60% предпринимателей пострадали от карантинных мер
Негативные последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в бизнес-сфере Чехии ощутили около 60% опрошенных, то есть более 500 тыс. предпринимателей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на чешское "Радио Прага".
Озвученные данные следуют из проведенного Чешским статистическим управлением опроса о влиянии кризиса на рынок труда во втором квартале 2020 года. Подавляющее большинство назвало проблемы временными, но 28% предпринимателей считают, что с последствиями пандемии они не смогут справиться даже при поддержке государства.
Что касается сотрудников фирм и корпораций, последствия карантина ощутили 43% из них, при этом непреодолимыми их назвали около 20%.
Лента новостей
Деятельность волонтеров на пляжах – рассказывает руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям общепита по поводу мер безопасности в связи с коронавирусом
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО)
Карантинные меры смягчаются поэтапно, с учетом ситуации - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов
В праздничные дни для участвующих в учениях в Азербайджане военнослужащих был организован отдых (ФОТО)