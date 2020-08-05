Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Более 700 тысяч человек в мире скончались коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил портал Worldometer.
По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 704 365 человек, инфицированы 18 702 734, излечились 11 917 230.
В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 290 при 4,9 миллиона заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тысяч, инфицировано 2,8 миллиона, в Индии скончались 39,8 тысячи, зафиксировано 1,9 миллионов случаев заражения.
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