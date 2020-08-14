Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 010 700, умерли 761 260 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 280 315) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).