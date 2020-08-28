Глава ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Его высказывание прозвучало в ходе брифинга в Женеве, запись трансляции доступна на YouTube-канале ВОЗ, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.

По словам Гебреисуса, «глубокое воздействие» на психику вызывают ограничительные меры, введенные рядом стран для предотвращения распространения инфекции.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», - отметил директор ВОЗ и добавил, что до пандемии короанвируса психическое здоровье было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». По его словам, около одного миллиарда человек в мире живут с психическими расстройствами. Три миллиона человек умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя, помимо этого, каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство.

Гебреисус заключил, что доступ к качественной медицинской психологической помощи есть не у всех.

Ранее сообщалось, что Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Он напомнил, что эпидемия испанки, которая разразилась в 1918 году, длилась два года. «У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро», - сказал он.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 24,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 828 тысяч заболевших, еще 15,8 миллиона излечили.