Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Нигеру

В мире 2 сентября 2020 00:41 (UTC+04:00)
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Нигеру

Председательство в Совете Безопасности ООН в рамках ежемесячной ротации перешло в сентябре от Индонезии к Нигеру. Перед постпредом Нигера при ООН Абду Абарри будут стоять две задачи: проведение встреч совета в ходе недели высокого уровня, а также окончательное решение по запросу США о возвращении санкций в отношении Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Абарри сообщил на пресс-конференции во вторник, что 24 сентября запланирована встреча Совета Безопасности высокого уровня по теме "поддержание международного мира и безопасности", которая будет посвящена глобальной политике после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как и большая часть мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи, встреча пройдет в виртуальном формате.

"Предполагается, что это будет саммит, поэтому все главы государств (входящих в СБ ООН - прим. ТАСС) получат приглашение участвовать во встрече. Однако, конечно, страны смогут принимать участие и на уровне других высокопоставленных лиц", - сказал он.

Большая часть вопросов, обращенных к нигерийскому постпреду, касалась его позиции по запросу США о запуске процедуры снэпбэка ("snapback" - возвращение антииранских санкций ООН). Ранее председательствующий в августе постпред Индонезии заявил, что "не может предпринять действий по запросу США", так как против этого выступило большинство членов СБ.

"На данный момент я могу лишь сказать, что ни одна сторона не контактировала со мной по этому вопросу. Поэтому мы остаемся на той же позиции, которую озвучил постпред Индонезии в прошлом месяце", - отметил, в свою очередь, представитель Нигера.

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