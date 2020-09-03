Абэ обсудил с Гутерришем свой уход в отставку и сотрудничество Японии с ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который ранее объявил о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что генсек ООН высоко оценил роль Абэ как японского лидера в международном сообществе и выразил надежду на то, что Япония будет активно участвовать в борьбе с новым коронавирусом. Абэ в свою очередь лично сообщил Гутерришу, почему решил уйти в отставку и подчеркнул важность взаимодействия с ООН в борьбе с пандемией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.