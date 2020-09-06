КНР осудила поездку спикера чешского Сената на Тайвань

КНР осудила поездку председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила на Тайвань, из которой в субботу он вернулся в Прагу. Об говорится в распространенном в тот же день вечером заявлении китайского посольства в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Сената парламента Чехии, несмотря на несогласие китайского и чешского правительств и исходя из собственных политических интересов, настоял на посещении китайского региона Тайвань. Речь идет о грубом нарушении национального суверенитета Китая, [акте] серьезного вмешательства во внутренние дела Китая, нанесении серьезного ущерба политической базе китайско-чешских отношений, а также о серьезном нарушении основных норм международного права. Китай решительно осуждает такое поведение и выражает резкое несогласие [по данному поводу]", - отмечается в документе.

Посольство КНР особо подчеркнуло, что существует лишь один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань. С этим фактом, как следует из документа, должны считаться партнеры страны на мировой арене.

"Китай призывает чешскую сторону учитывать значимые позиции Китая [на мировой арене] и соблюдать [принятое на себя] политическое обязательство признания принципа "одного Китая", а также принять конкретные меры к устранению негативных последствий, связанных с возникшим инцидентом [поездкой спикера на Тайвань]", - говорится в заявлении посольства КНР.