Генсек ООН заявил, что следующий год после пандемии станет ключевым для жизни организации

Следующий год будет критически важным для жизни всей Организации Объединенных Наций. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путем укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин", - сказал он. Необходимо также "вести активную восстановительную работу на базе Повестки-2030 и Парижского соглашения [по климату]", добавил генсек.

На протяжении всей сессии Ассамблея "будет продолжать свою работу по всему спектру глобальных вызовов: обеспечение мира и безопасности, разоружение, права человека, гендерное равенство и устойчивое развитие", продолжил Гутерриш, пожелав удачи председателю новой сессии представителю Турции Волкану Бозкыру.

"Когда мы отмечаем 75-летие ООН, очевидно, что весь мир возлагает на нас большие надежды как на главную платформу для развития многосторонности и взаимодействия на базе основанной на правилах международной системы", - отметил глава ООН. "Сама природа многосторонности меняется, и я часто указывал на необходимость более взаимосвязанной и инклюзивной многосторонности в 21 веке", - напомнил он.