Председатель 75-й сессии ГА ООН планирует проводить заседания в очном формате

Заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут проводиться в очном формате, пока позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил председатель юбилейной сессии Волкан Бозкыр на торжественном заседании по случаю ее открытия. Сессия продлится до сентября 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока позволяют эпидемиологические условия, я намерен продолжать проведение очных встреч Генассамблеи, принимая необходимые меры предосторожности для охраны здоровья делегатов и сотрудников ООН", - сказал председатель. По его убеждению, "нет ничего лучше личных встреч для того, чтобы понять позицию друг друга и достичь компромисса".

Среди приоритетов своего председательства Бозкыр назвал "открытый диалог о том, какие ошибки были допущены в ходе борьбы с коронавирусом", а также о шагах, которые необходимо предпринять для предотвращения повторения подобных пандемий. "Нам также предстоит обсудить то, как вакцина против коронавируса может быть справедливо распределена между всеми странами", - добавил он.

Заседания Генассамблеи и большая часть встреч Совета Безопасности с марта проходили в удаленном режиме. В августе в штаб-квартире начался второй этап открытия, который подразумевает заполненность здания на 40%. Из-за карантинных ограничений, действующих в Нью-Йорке, основная часть мероприятий проходящей с 22 по 29 сентября недели высокого уровня ГА ООН будет организована в видеоформате.