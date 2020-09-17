NASA рассматривает возможность отправки миссии на Венеру для поиска жизни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность к апрелю 2021 года одобрить отправку одной или двух научных миссий на Венеру для поиска жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных руководством NASA в рамках конкурса малых космических миссий класса Discovery на получение гранта в $500 млн.

"DAVINCI - это самый логичный вариант, если вы хотите проверить это (возможность наличия жизни - прим. ТАСС). Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда (на Венеру - прим. ТАСС) и посмотреть, что происходит в атмосфере", - заявил агентству американский астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, работающий над проектом DAVINCI+.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры фосфин - бесцветный ядовитый газ, который может иметь как промышленное, так и биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности. Глава NASA Джеймс Брайденстайн призвал сделать исследование Венеры приоритетом.

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат, который будет изучать химический состав атмосферы Венеры в ходе 63-минутного спуска на ее поверхность. Планетологи надеются, что этот зонд поможет им выяснить, как ее атмосфера взаимодействует с породами поверхности, а также даст ответ на вопрос, есть ли вулканы на Венере сегодня.

Вторая венерианская миссия - VERITAS - станет наследником зонда "Магеллан", изучавшего Венеру в начале 1990-х годов. Она будет проводить схожие картографические исследования, используя более мощные радары и научные инструменты. Как надеются ее создатели, она получит первую трехмерную карту поверхности второй планеты Солнечной системы.