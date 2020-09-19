Тропический шторм "Бета" образовался в Атлантическом океане

Тропический шторм "Бета" сформировался в пятницу в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 545 км к северо-востоку от мексиканского портового города Тампико. "Бета" движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч. Как ожидается, к вечеру воскресенья шторм изменит направление и в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.